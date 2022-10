Starfield: un'intervista ad un ex sviluppatore rivela nuove informazioni

Stardfield, il celebre open world spaziale targato Bethesda e Xbox, uscirà nel 2023. L'attesa generatasi attorno a questo nuovo prodotto è più forte che mai, vista l'importanza di un titolo ricolmo di tante aspettative che ha però il potenziale per rispettarle in pieno. Le informazioni su Starfield scarseggiano, ma sono arrivate delle novità.

In data 8 ottobre, infatti, il portale PCGamesN ha rilasciato un'intervista a Nate Purkeypile, un ex sviluppatore presso gli studi di Bethesda Softworks che ha coadiuvato il team dedicato al progetto Starfield. La testata giornalistica ha richiesto diverse informazioni circa il venturo GDR ambientato nello spazio, cercando di approfondire una serie di questioni fondamentali: dall'estensione del progetto e non solo, passando per la creazione dei mondi di gioco esplorabili.

Come abbiamo potuto evincere dalle primissime presentazioni del progetto, le dichiarazioni d'intenti da parte di Bethesda sono state sin da subito inequivocabili: Starfield vuole rifedinire il concetto di Open World, divenendo un titolo che supera le barriere fisiche del mondo per raggiungere lo spazio infinito. Per comprendere a pieno la portata della creazione del team di sviluppo, tuttavia, è stato necessario l'apporto di Nate Purkeypile, il quale ha lavorato con la sopracitata compagnia per quattordici anni.

L'importanza di Starfield è tale, stando alle dichiarazioni dello sviluppatore, da aver richiesto la creazione del più grande team di sviluppo di Bethesda. "Starfield è un progetto molto grande", dichiara Purkeypile, "ed il team è composto da circa cinquecento persone, mentre a lavorare su Fallout 76 erano in circa duecento". I numeri da capogiro per lo sviluppo di un singolo prodotto si legano alle problematiche derivanti dallo sviluppo della più grande sfida affrontata da Bethesda.

"Non sempre ci sono problemi risolti per come le cose dovrebbero andare. Per esempio, che forma devono avere i pannelli metallici?". La dichiarazione di Purkeypile lascia così intuire che le difficoltà riscontrate sono state differenti nel corso degli anni di sviluppo, seppure l'entità dei singoli problemi vada cambiando in base allo stato dell'intero progetto, il che viene più volte ribadito dall'ex sviluppatore presso Bethesda.

Starfield sarà un progetto grandissimo, con oltre mille pianeti da poter esplorare. Purtroppo, su questo aspetto, l'ex sviluppatore non è potuto entrare realmente nel merito della questione, seppure abbia affermato che a lavorare sui pianeti di Starfield vi è solo una frazione dell'intero team. Però, come scoperto recentemente, Starfield sarà pieno di metropoli e scenari alieni.

In generale, lo stesso sviluppatore non è entrato nello specifico della progettazione del titolo, seppure la sua intervista sia stata molto importante per comprendere la grandezza del progetto Starfield, che avrà un'integrazione totale con le RTX NVIDIA.