Da Starfield a InXile: una quest designer cambia team ma rimane in Xbox

Veronica Harbison, quest designer che ha lavorato tra le fila di Bethesda Softworks per dare vita all'attesissimo Starfield, ha recentemente cambiato il suo team di sviluppo, pur rimanendo in Microsoft e all'interno dell'ecosistema degli Xbox Game Studios.

Nel suo curriculum su LinkedIn, Harbison afferma di aver lasciato Bethesda lo scorso febbraio dopo averne fatto parte dal luglio del 2021, e di aver quindi accettato un nuovo lavoro come quest designer presso inXile Entertainment. Non viene specificato nulla riguardo al progetto su cui la designer verrà impiegata, ma conosciamo già qualche dettaglio riguardo al futuro dello studio noto per la serie di Wasteland.

InXile sta attualmente lavorando a diversi progetti, incluso il suo prossimo "grande" gioco. Questo progetto, tuttavia, sembra ancora lontano nel tempo: "Purtroppo non vedrete quello che vedo io per molto tempo", ha infatti affermato due ann ifa il leader dello studio, Brian Fargo. Oltre a lavorare su un gioco di ruolo basato su Unreal Engine 5, inXile sta anche lavorando ad un secondo progetto, ed è possibile che sia legato ad un franchise già esistente. Gli ultimi avvistamenti su LinkedIn, infatti, lasciano intuire che InXile sta lavorando ad una IP esistente: che si tratti di Wasteland, The Bard's Tale o un'altra serie non è ancora dato saperlo.

Chissà che delle novità non vengano condivise a giugno da Microsoft durante il suo nuovo Xbox Showcase.