Starfield, il lancio era solo l'inizio:c'è ancora un esercito di persone al lavoro sul GDR

Nel corso dell'ultima intervista concessa da Todd Howard ai giornalisti di Wired, il Game Director di Bethesda Game Studios ha preso spunto dalla pubblicazione dell'importante Update di novembre di Starfield per precisare che ci sono ancora tantissimi sviluppatori e membri del suo team al lavoro sulla space opera.

Nel discutere dell'impegno profuso dai suoi collaboratori per supportare attivamente i progetti di Bethesda, l'alto esponente della sussidiaria di ZeniMax e Microsoft entra nel merito del lavoro che sta portando avanti per espandere, arricchire di contenuti e migliorare costantemente l'esperienza interattiva di Starfield.

"Il nostro team conta all'incirca 450 persone", esordisce il Game Director di Bethesda prima di riferire che "abbiamo ancora diversi membri del nostro team he lavorano su Fallout 76, e all'incirca 250 che si occupano di Starfield. Ciò è possibile solo grazie ai fan che ci supportano e tutte le persone con cui lavoriamo. Ecco perché i nostri giochi riescono ad essere così grandi e strutturati, con tante 'parti in movimento' e cose interessanti da scoprire all'interno dei nostri titoli, deriva tutto da questo supporto continuo".

Oltre alla preannunciata introduzione degli strumenti per i modder e della possibilità di installarli anche su Xbox Series X|S, nei mesi scorsi Todd Howard ha confermato l'arrivo di un'espansione e di tanti contenuti post-lancio di Starfield precisando che "abbiamo in programma contenuti di varie dimensioni, esattamente come accaduto per altri nostri giochi come Fallout 4 e Skyrim".