Starfield, il lancio era solo l'inizio: 'Grandi novità in arrivo', preannuncia Todd Howard

La Roadmap 2024 di Starfield sarà ricca di contenuti e funzionalità inedite, o almeno è questa la promessa fatta da Todd Howard ai microfoni di IGN.com.

Intervenuto a margine dell'evento approntato da IGN.com per celebrare il successo della Serie TV di Fallout, l'esponente di Bethesda Game Studios ha discusso dei prossimi progetti del suo team e, nel confermare l'impegno della sussidiaria di Microsoft nello sviluppo di The Elder Scrolls 6 che è già giocabile, ricorda che il piano di supporto post-lancio di Starfield è appena iniziato e proseguirà ancora a lungo.

"Stiamo sviluppando degli aggiornamenti davvero interessati per Starfield, contiamo di annunciarli presto. Per il futuro siamo focalizzati su The Elder Scrolls VI ma ciò non significa che non stiamo lavorando ad altre cose. Stiamo lavorando molto su Starfield, succederanno tante cose", è l'anticipazione che Todd Howard si sente di condividere con tutti gli appassionati del GDR spaziale che desiderano proseguire la propria esplorazione del Campo Stellare per sperimentare nuove funzionalità e accedere a contenuti inediti.

Tra le novità preannunciate nei mesi scorsi da Bethesda, citiamo ad esempio il supporto ufficiale alle mod di Starfield e il lancio della prima espansione 'maggiore' della storia, Shattered Space, oltre a nuove opzioni per regolare il livello di difficoltà, tante funzionalità inedite per customizzare le astronavi e gli insediamenti e 'nuovi modi per viaggiare', un'indicazione che potrebbe suggerire l'arrivo dei veicoli.

