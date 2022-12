Starfield 'sarà il gioco più modificabile di sempre', per il team di Skyrim Extended Cut

Il supporto di Starfield alle mod confermato da Todd Howard e dagli sviluppatori di Bethesda è al centro della discussione intavolata dai giornalisti di PCGamesN con gli autori di Skyrim Extended Cut, una delle espansioni fan made più popolari di TES 5 Skyrim.

I modder che hanno dato forma a questo DLC amatoriale si dicono elettrizzati all'idea di accedere, da qui ai prossimi mesi, agli strumenti di sviluppo integrati nel Creation Kit 2, l'editor del motore grafico Creation Engine 2 adottato da Bethesda per plasmare la dimensione sci-fi di Starfield.

Ai microfoni di PCGamesN, gli autori della mod Skyrim Extended Cut con tanti segreti e numerose quest condividono così delle interessanti riflessioni sulle potenzialità di Starfield e del Creation Engine 2 in tema di mod: "Ovviamente non possiamo dire molto sul gameplay o sui contenuti di Starfield in questo momento, dato che il gioco non è stato ancora lanciato. Ma se pensiamo al fatto che Bethesda sta per lanciare una nuova IP, e che nel farlo adotterà un nuovo motore grafico con tanto di editor Creation Kit 2, riteniamo che questi siano degli indicatori davvero importanti per le potenzialità di modding di Starfield. Tutto ci lascia credere che gli strumenti di sviluppo per i modder che verranno resi disponibili con Starfield saranno robusti e divertenti da utilizzare".

I modder sottolineano inoltre come "la nostra speranza è che Bethesda sfrutti le nuove meccaniche e i nuovi sistemi di gioco di Starfield, oltre agli strumenti di sviluppo aggiornati, per farne il gioco più 'moddabile' che sia mai stato realizzato. Per questo riteniamo che le mod di Starfield saranno spettacolari, siamo entusiasti di vedere cosa ha in serbo per tutti noi Bethesda".