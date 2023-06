Starfield leak: l'edizione Constellation avrà peso e dimensioni 'spaziali'!

Non pago del clamore mediatico suscitato con le sue anticipazioni sul prezzo della Constellation Edition di Starfield, Billbill-kun torna alla carica in vista dell'Xbox Showcase: a detta del noto leaker, la rumoreggiata edizione speciale da 300 euro di Starfield avrà dimensioni davvero 'spaziali'.

La celebre 'gola profonda' dell'industria videoludica spiega infatti che la versione Constellation del prossimo, attesissimo GDR fantascientifico di Bethesda Game Studios avrà un peso e delle dimensioni che ne giustificheranno un prezzo che, sempre stando a Billbil-kun, sarà di ben 299,99 euro tanto su PC quanto su Xbox Series X|S.

Nel riaffacciarsi sui social in attesa dell'Xbox Games Showcase + Starfield Direct, il leaker rivela che la Constellation Edition della nuova space opera di Todd Howard avrà un peso che si aggirerà sui 4 chili e delle dimensioni non inferiori ai 50 x 30 x 30 centimetri.

Confrontandola con le dimensioni di PlayStation 5 e Xbox Series X, l'edizione per collezionisti di Starfield sembra essere davvero imponente, con PS5 che arriva a toccare i 39 x 10,4 x 26 cm di altezza, larghezza e profondità e la piattaforma Microsoft di ultima generazione che raggiunge i 30.1 cm in altezza e i 15.1 cm in largezza e profondità.

Per averne la controprova, ed eventualmente scoprire il contenuto di questa prestigiosa (e costosa) edizione speciale di Starfield, non ci resta che assistere all'Xbox Games Showcase + Starfield Direct che si terrà dalle ore 19:00 di oggi, domenica 11 giugno.