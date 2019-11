Starfield: un leak getta un'ombra sullo sviluppo del gioco di Bethesda

Un post pubblicato sulla pagina Gaming Leaks and Rumors di Reddit getta un'ombra sullo sviluppo del nuovo titolo spaziale di Bethesda, Starfield. Se il leak venisse confermato il progetto di lanciare il gioco insieme alla nuova Xbox Scarlett potrebbe essere a rischio.

L'utente StarfieldLeaker afferma infatti che Starfield avrebbe "significativi problemi di sviluppo" a causa degli sviluppatori e del publisher. Stando a quanto riferito, Todd Howard sarebbe "più assente" del solito per via dei progetti paralleli che Bethesda sta portando avanti. Inoltre, il motore di gioco userebbe "un sistema di caricamento basato su celle" che starebbe causando "significativi singhiozzi del framerate quando si tenta di incorporare i movimenti veloci di alcuni veicoli", come ad esempio il volo spaziale. Il leaker afferma poi che la decisione di dividere lo sviluppo su più team "è stata una decisione davvero negativa per la coesione generale del progetto". Bethesda ha infatti confermato di aver creato un apposito studio, chiamato BGS Dallas, per lavorare su Starfield. Ovviamente quanto riferito va preso con le pinze dato che le notizie che fuoriescono da Reddit non sono sempre attendibili. Inoltre i problemi denunciati sono abbastanza comuni in molti progetti videoludici, alcuni ne escono bene, altri meno.

In ogni caso, Starfiled non ha ancora una data di uscita ufficiale. Secondo quanto affermato da Todd Howard i viaggi spaziali di Starfield saranno pericolosi e autentici.