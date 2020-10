Starfield, leak: terza ondata di screenshot per il gioco di ruolo Bethesda

Sembra che una vecchia build risalente al 2018 di Starfield, l'attesissimo gioco Bethesda ambientato nello spazio, si stia mostrando al pubblico a più riprese grazie ad una serie di screenshot finiti in rete.

Stando alle ultime informazioni pubblicate dal celebre youtuber ESO, la fonte del materiale sarebbe Rafael Vargas, lead architecture and cities presso i Bethesda Game Studios. Tutto il materiale pubblicato sarebbe stato inviato a JustDom Show, il quale ha a sua volta dato le immagini ad ESO, che le ha utilizzate per dare vita ad un video sul suo canale. Le ultime immagini della vecchia versione del gioco ci mostrano questa volta nel dettaglio il protagonista e la sua particolare tuta spaziale oltre ad una serie di modelli appartenenti alle strutture che troveremo in giro per lo spazio. Non manca anche un'immagine in game del personaggio all'interno di un edificio mentre è intento ad azionare una leva.

Purtroppo le nuove immagini non permettono di scoprire nuove informazioni sul gioco, ma non possiamo escludere che la fuga di materiale sia tutt'altro che finita e che sia in arrivo anche qualche filmato della vecchia build del 2018. In attesa di scoprirlo, vi invitiamo a dare un'occhiata alle altre immagine trafugate di Starfield.