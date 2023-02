Starfield: leakata un'immagine del nuovo trailer della space opera di Bethesda?

Nonostante la sensazione sia che dovremo ancora pazientare per uno showcase dedicato a Starfield, uno screenshot trapelata in rete potrebbe aver anticipato un piccolo dettaglio del prossimo trailer con cui Bethesda mostrerà al pubblico il suo attesissimo ruolistico fantascientifico.

Sebbene campeggi un'evidente dicitura "Official" nella zona inferiore dell'immagine, non possiamo dare per certo che il materiale trapelato in rete (che potete visionare a questo indirizzo) appartenga effettivamente al prossimo cinematic trailer di Starfield. Dovesse rivelarsi fondato, il leak anticiperebbe un dettaglio molto specifico del filmato, incentrato su un personaggio femminile.

Più generalmente, il leak ci darebbe nuova speranza circa il possibile annuncio di uno showcase dedicato a Starfield. Grande assente del primo appuntamento con Xbox Developer_Direct, sappiamo che la space opera di Bethesda riceverà una presentazione tutta sua. Microsoft, ad oggi, non ha però confermato alcuna data per quanto concerne la sua trasmissione, lasciando così i fan in paziente attesa di novità sul nuovo progetto diretto da Todd Howard.

Il titolo di Bethesda è quindi nuovamente al centro di potenziali leak, dopo che nei giorni scorsi è apparsa una possibile data di lancio di Starfield su GOG Galaxy. Anche in questo caso, tuttavia, non ci sono conferme ufficiale e potrebbe essersi trattato di un semplice placeholder della piattaforma gestita da CD Projekt RED.