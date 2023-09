Starfield e Lies of P su Xbox Game Pass a settembre: che mese!

Non siamo certamente abituati a vedere una line-up per Xbox Game Pass così esigua. Sono solamente tre i nuovi giochi confermati da Microsoft per la prima metà di settembre, in compenso tra di essi si annoverano novità molto attese come Starfield e Lies of P, oltre al buon Solar Ash, finalmente pronto al debutto su console Xbox. Scopriamoli tutti!

Starfield da oggi su Xbox Series X|S, PC e Cloud

Atteso, bramato, discusso... Starfield è finalmente qui, pronto a concedersi senza costi aggiuntivi a tutti gli abbonati a Game Pass su Xbox Series X|S, PC e Cloud. Non capita molto spesso di assistere alla nascita di un nuovo universo di Bethesda, dunque è facile comprendere i motivi per i quali la comunità è così fibrillante. Starfield non ha più segreti, essendosi già concesso in Accesso Anticipato a tutti gli acquirenti delle edizioni più prestigiose del gioco. Ricalcando appieno lo stile delle grandi produzioni ruolistiche della casa del Maryland (dalle quali eredita tanto i punti di forza quanto le fragilità), offre un ricco universo esplorabile nel quale immergersi per centinaia di ore vivendo una moltitudine di avventure differenti. Scoprire cosa ha da dire al riguardo Alessandro Bruni nella sua pre-recensione di Starfield.

Solar Ash dal 14 settembre su Console, PC e Cloud

Inizialmente previsto per l'inverno del 2022, Solar Ash c'ha messo molto più tempo del previsto per imboccare la strada verso l'ecosistema Xbox e il catalogo di Game Pass. Alla fine eccolo all'orizzonte, pronto a debuttare sulle console verdecrociate il prossimo 14 settembre: meglio tardi che mai! Sviluppato dai creatori dell'acclamatissimo Hyper Light Drifter, Solar Ash è un frenetico e stiloso action/adventure in cui la gravità può giocare brutti scherzi. Nei panni di Rei, decisa a fare di tutto per impedire che il suo pianeta venga divorato dall'Ultravuoto, siete chiamati ad esplorare un paesaggio surreale scivolando ad alta velocità sui binari, aggrappandovi ad altezze vertiginose, saltellando tra i resti dei mondi fratturati del passato e abbattendo boss enormi. Leggete la nostra recensione di Solar Ash.

Lies of P dal 19 settembre su Console, PC e Cloud

Starfield scansati, per molti il gioco più atteso di settembre è Lies of P, un promettente soulslike che rielabora la storia del Pinocchio di Collodi intingendola nei toni oscuri di Bloodborne e nell'estetica cupa della Belle Époque. Lies of P si è già presentato con una demo giocabile (disponibile al download gratuito su Xbox Store), dimostrando di essere un prodotto solido e, seppur debitore della lezione impartita da FromSoftware, dotato di una forte personalità. Le dichiarazioni dei sudcoreani di Neowiz, che hanno assicurato d'aver limato le asperità del gameplay evidenziate dalla demo, non hanno fatto altro che elevare oltremodo l'hype. L'appuntamento è fissato tra due settimane, nel frattempo leggete il resoconto della nostra ultima prova di Lies of P.

Nel caso ve li foste persi

Zitti zitti, senza generare molto clamore, negli ultimi giorni di agosto sono arrivati nel catalogo anche le versioni console di Age of Empires IV: Anniversary Edition e Humankind, oltre a Call of the Wild: The Angler in versione console e PC. Lunedì 5 settembre, come avevamo già ampiamente anticipato qualche settimana addietro, si è invece affacciato nel catalogo GRIS, acclamata opera di debutto degli spagnoli di Nomada Studio.

I giochi in uscita dal catalogo

A questo giro i titoli in uscita superano agevolmente quelli in entrata. Il 15 settembre rappresenterà l'ultimo giorno utile per giocare ad Amazing Cultivation Simulator (PC), Aragami 2 (Cloud, Console e PC), Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition (Cloud, Console e PC), DC League of Super-Pets: The Adventure of Krypto and Ace (Cloud, Console e PC), Fuga: Melodies of Steel (Cloud, Console e PC), Metal Hellsinger (Cloud, Console e PC), Sid Meier’s Civilization 6 (Cloud, Console e PC), Tainted Grail: Conquest (Cloud, Console e PC) e Train Sim World 3 (Cloud, Console e PC). Completateli il più velocemente possibile, oppure usufruite dello sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistare in via definitiva i giochi di vostro interesse.