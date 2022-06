Starfield tra longevità e città esplorabili: parla Todd Howard

Se siete affamati di novità a tema Starfield, sappiate che Todd Howard ha rilasciato un'intervista ai microfoni di IGN USA durante la quale ha svelato dettagli molto interessanti in merito al gioco ambientato nello spazio.

Gli attentissimi utenti di Resetera hanno ascoltato tutte le parole proferite dal celebre sviluppatore e le hanno immediatamente condivise sul forum, così da diffondere ulteriori dettagli sull'attesissimo gioco Bethesda. Si parte dai primi dettagli sulla durata della campagna, la quale sembra essere parecchio corposa: stando alle parole di Howard, Starfield sarà il 20% più longevo rispetto agli altri titoli della software house e terrà impegnati i giocatori per un periodo compreso tra le 30 e le 40 ore per il solo completamento della main quest.

Altra interessante informazione svelata dallo sviluppatore riguarda il sistema di atterraggio sui pianeti, il quale non avverrà senza caricamenti (in stile No Man's Sky, per intenderci). A differenza del gioco Hello Games, non potremo quindi viaggiare nello spazio e dirigerci verso la superficie di un pianeta per atterrare e, secondo Howard, tale feature avrebbe richiesto un eccessivo lavoro da parte degli sviluppatore e non avrebbe avuto un impatto significativo sull'esperienza.

L'ultimo argomento trattato nell'intervista è quello delle città: a quanto pare saranno presenti quattro grossi centri abitati liberamente esplorabili e il più grande di questi sarà New Atlantis. La capitale delle Colonie Unite sarà un luogo perfetto per incontrare gli esponenti delle fazioni, accettare quest e fermarsi per modificare la navicella spaziale. A proposito di chiacchiere con gli NPC, sembrerebbe che il gioco includa più di 200.000 linee di dialogo, grazie alle quali avremo parecchie conversazioni da leggere o ascoltare.

