Starfield: lontano dal top, ma l'esclusiva Xbox è ancora in gran forma su Steam!

Starfield è stato il best seller di settembre negli USA, a dimostrazione di come il GDR fantascientifico di Bethesda abbia fatto breccia nella community videogiocatrice degli ecosistemi PC e Xbox. Pur essendo lontano dal suo picco massimo di 330 mila giocatori attivi in contemporanea, però, Starfield è ancora un gioco di elevato successo.

Come evinto dalle analisi del noto portale Steam Charts, Starfield ha raggiunto un picco massimo di 60,810 persone in contemporanea sul Client di Valve, seguendo un andamento di decrescita costante derivante da un fisiologico calo di giocatori all'attivo nell'epopea spaziale di Bethesda. Secondo le stime aggiornate in data odierna, invece, si parla di un quantitativo di player all'attivo che raggiunge il valore di 47,316 utenti, più o meno in linea con i risultati finora conseguiti.

Il realismo e la scienza di Starfield, tra l'ingegneria e i videogiochi, è indubbiamente uno dei motivi che hanno reso l'odissea nello spazio della divisione gaming di Microsoft uno dei prodotti più di successo dell'ultimo periodo. La seconda metà del 2023 ha regalato grandi esperienze ludiche ai giocatori di tutto il mondo, con Starfield che è subito divenuto uno dei titoli di maggior interesse di quest'ultima parte dell'annata. Siete ancora alle prese con la scoperta dei vari sistemi che caratterizzano l'universo di Bethesda?