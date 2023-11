Starfield, nuovo Major Update in arrivo: introdurrà il DLSS e tante ottimizzazioni

A distanza di un mese dalla patch di Starfield con il FOV slider e tante migliorie, gli sviluppatori di Bethesda preannunciano l'arrivo del prossimo, importante aggiornamento della space opera in esclusiva Microsoft.

Il lungo percorso intrapreso dal team al seguito di Todd Howard per dare forma alle Major Patch post-lancio di Starfield, quindi, prosegue spedito verso il prossimo aggiornamento gratuito. A darne conferma sono gli stessi curatori del Supporto Ufficiale di Bethesda con un post sui social che ci informa dell'imminente pubblicazione dell'update, dapprima in Beta su Steam e successivamente su Microsoft Store e Xbox Series X|S.

Sempre dal supporto di Bethesda apprendiamo che "questo aggiornamento includerà il supporto al DLSS di NVIDIA con Frame Generation, oltre a nuove opzioni per i display che supportano l'HDR e tante altre ottimizzazioni e migliorie. Potrete scegliere di installarlo in Beta su Steam a partire dalla prossima settimana. Ricordiamo che il DLSS sarà disponibile solo per gli utenti PC, ma contiamo di introdurre successivamente il supporto esteso a FSR3".

Similarmente a quanto deciso dagli studi Larian per le patch post-lancio di Baldur's Gate 3 (e da Blizzard con Diablo 4), anche Bethesda sceglie quindi di interagire con la community condividendo in anteprima le novità del prossimo update e coinvolgendo gli appassionati nel percorso di sviluppo che porterà alla pubblicazione dei futuri Major Update di Starfield su PC e Xbox Series X|S. Ad ogni modo, sapevate che i modder di Starfield hanno scoperto un'opzione per il Ray Tracing?