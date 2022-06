Meglio Starfield o No Man's Sky? I due giochi spaziali a confronto

A distanza di qualche ora dalla prima presentazione del gameplay di Starfield, avvenuta sul palco dell'Xbox & Bethesda Showcase, stanno già spuntando sui social i video che mettono a confronto la produzione dei creatori di Fallout e The Elder Scrolls con No Man's Sky.

Qualcuno ha deciso infatti di osservare con attenzione le varie sequenze in game mostrate all'evento estivo del colosso di Redmond per poi replicarle all'interno del titolo Hello Games, così da poter fare un confronto diretto fra le due produzioni a tema spaziale. Dall'atterraggio su un pianeta alieno alla costruzione di una base, passando per l'interazione con gli NPC all'interno di una città, il filmato che potete osservare nel tweet in calce alla notizia ci permette di osservare come si comporta ciascuno dei due giochi in ogni occasione, così da evidenziarne tutte le differenze sia dal punto di vista del gameplay che sul versante tecnico/grafico.

Per chi non lo sapesse, in seguito alla fine dell'evento Microsoft è stato ufficialmente confermato che Starfield includerà anche una modalità fotografica, così che i videogiocatori possano immortalare i loro viaggi in giro per lo spazio.

Vi ricordiamo che il gioco è in arrivo nei primi mesi del 2023 e sarà un'esclusiva PC e Xbox Series X|S (in arrivo su Xbox e PC Game Pass sin dal day one).