Starfield o No Man's Sky, uno scontro 'spaziale': quale preferisci?

Siamo tutti 'figli delle stelle', come cantato dagli Imagine Dragons ai giocatori di Starfield e, per esteso, a tutti gli appassionati di avventure spaziali 'a universo aperto' come No Man's Sky, un titolo citato più volte nel corso dello sviluppo della space opera di Bethesda.

Il raffronto tra il sandbox spaziale ideato da Sean Murray e la nuova esperienza ruolistica diretta da Todd Howard, d'altronde, è naturale se pensiamo alle possibilità offerte nell'esplorazione spaziale a bordo di astronavi e ad aspetti come il balzo nell'imperspazio, la realizzazione degli insediamenti (qui trovate un focus su Starfield e la creazione degli avamposti) e la scansione planetaria di animali e vegetazione extraterrestre.

Certo, tra No Man's Sky e Starfield ci sono delle innegabili e profonde differenze, specie per quanto concerne l'esperienza di intrattenimento restituita da due titoli che, pur molto simili, appartengono a generi distanti (i sandbox puri votati al crafting da un lato e i tipici GDR 'bethesdiani' dall'altro). Esattamente per questo, il nostro intento non è quello di coinvolgervi in un 'duello a distanza' tra i fautori e i detrattori dei due kolossal sci-fi di Hello Games e Bethesda, bensì quello di prendere spunto proprio dalle forti affinità e difformità ludiche, narrative, contenutistiche e grafiche tra Starfield e No Man's Sky per chiedervi, semplicemente, quale delle due esperienze spaziali preferite vivere.

Ciò che accomuna davvero le due avventure sci-fi di Murray e Howard è infatti la libertà offerta ai giocatori nel 'vivere la propria avventura', di conseguenza è interessante sapere che cosa ne pensate al riguardo: quale delle due avventure sci-fi è più vicina ai vostri gusti? Nella community di No Man's Sky, ad esempio, ci sono tantissimi appassionati che hanno trascorso centinaia di ore dedicandosi alla sola costruzione di avamposti, e lo stesso sta accadendo con Starfield e i fan che danno forma alle prime mod.

Hello Games e Bethesda hanno dato forma a due esperienze 'totalizzanti' che, al netto dei problemi e delle inevitabili mancanze di progetti così ambiziosi, consentono ai giocatori di ritagliarsi una vera e propria 'seconda vita tra le stelle' dedicandosi alle attività preferite e tralasciando tutto il resto. Che siate pirati spaziali o esploratori spinti da una famelica curiosità, commercianti interplanetari o costruttori di mondi, se state surfando tra le stelle di No Man's Sky e Starfield fateci sapere con un commento quale 'multiverso interattivo' ritenete più vicino ai vostri gusti ed esigenze.