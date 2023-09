Starfield, una maratona notturna salva la vita a una coppia: il racconto del giocatore

"Giocare allunga la vita!", verrebbe da esclamare dopo aver letto l'incredibile racconto condiviso sui social da chi afferma di essere riuscito a scampare a un incendio insieme a sua moglie grazie, ebbene sì, a una maratona notturna con l'Early Access di Starfield.

"Starfield ha salvato la mia vita e quella della mia famiglia lo scorso 1 settembre", esordisce il redditor Tidyckilla prima di raccontare la sua disavventura ritornando con la mente alla partenza dell'Early Access di Starfield: "La notte tra il 31 agosto e l'1 settembre ho deciso di restare sveglio di notte per giocare il più a lungo possibile per immergermi nell'universo di Starfield, d'altronde lo aspettavo da così tanto tempo. Alle 2:26 del mattino, mentre giocavo, ho sentito un'esplosione provenire dall'appartamento dei miei vicini al piano di sotto".

Udito il forte boato dal piano sottostante del suo condominio, il redditor spiega di aver "messo in pausa il gioco per vedere cosa stava succedendo. Solo allora ho scoperto che era scoppiato un grande incendio, potevo vedere le fiamme salure lungo le scale fino al nostro appartamento. Così ho allertato immediatamente mia moglie, ho preso il gatto e insieme ci siamo allontanati il più possibile, con solo lievi ustioni. Se non fossi rimasto sveglio per dedicarmi a una maratona notturna con Starfield, mi sarei addormentato e saremmo tutti morti per l'inalazione del fumo".

Il post pubblicato da Tidyckilla è accompagnato da una fotografia che testimonia il terrificante incendio e il pericolo scampato dalla coppia (e dal loro gatto) "grazie" a Starfield e alla maratona notturna per giocare la space opera sin dalla partenza della fase in Accesso Anticipato. A proposito di Early Access: sapevate che è già disponibile la Patch Day One di Starfield su Pc e Xbox?