Starfield e il marketing 'in stile Skyrim': un dubbio leak cita la data del nuovo video

A giudicare dal recente avvistamento dello smartwatch di Starfield, la macchina promozionale di Bethesda potrebbe rimettersi presto in moto: a suggerirlo è un sedicente leaker che preannuncia l'imminente arrivo di un video di Starfield che darà inizio a una campagna di marketing "in stile Skyrim".

Dalle colonne del controverso forum di 4Chan, l'ennesima "gola profonda" di Bethesda asserisce che la campagna promozionale di Starfield per il 2022 seguirà le orme di quella che, nel 2011, ha preceduto la commercializzazione di The Elder Scrolls V Skyrim.

Il leaker in questione sostiene quindi che la medesima data di lancio dei due kolossal GDR (l'11 novembre) non sarà l'unico "punto di contatto" tra l'epopea di Dovahkiin e l'odissea spaziale del protagonista di Starfield. Nel fornire ulteriori elementi a supporto del suo leak, la sedicente fonte anonima di Bethesda spiega che il video in questione verrà mostrato il 23 febbraio, similarmente a quanto fatto dalla nuova sussidiaria degli Xbox Game Studios il 23 febbraio del 2011 con il trailer a sorpresa di TES V Skyrim. Ma non è tutto.

Sempre a detta dell'insider, il trailer non proporrà delle scene di gameplay propriamente dette ma darà comunque modo agli appassionati di intuire il tenore grafico del titolo grazie a degli spezzoni su ambientazioni, nemici, personalizzazioni ed equipaggiamenti realizzati con il motore di gioco. Per il leaker, oltretutto, la presenza di Todd Howard alla cerimonia dei DICE Awards con il Premio alla Carriera di Phil Spencer che si terrà il 24 febbraio offrirà a IGN.com l'opportunità di intervistare lo stesso Howard che, per l'occasione, potrebbe fornire alcune informazioni aggiuntive su Starfield.

Nella speranza di ricevere una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati, come di consueto vi invitiamo a prendere questi leak con le pinze.