Da Starfield a Marvel's Spider-Man 2: i grandi AAA in uscita nel 2023, facciamo il punto!

La settimana della Summer Game Fest si è lasciata alle spalle un elenco di grandi videogiochi in arrivo nel 2023 davvero nutrito, da Marvel's Spider-Man 2 a Starfield.

I prossimi sei mesi si preannunciano davvero incandescenti nel mondo del gaming, con la demo di Final Fantasy XVI a precedere di pochi giorni il lancio della nuova opera Square Enix e gli annunci dell'Ubisoft Forward che hanno aggiunto ulteriori appuntamenti sul calendario delle uscite videoludiche della seconda metà del 2023.

Facciamo il punto!

Final Fantasy XVI : 22 giugno;

: 22 giugno; Ratchet & Clank: Rift Apart (PC): 26 luglio;

(PC): 26 luglio; Armored Core VI: Fires of Rubicon : 25 agosto;

: 25 agosto; Baldur's Gate 3 : 31 agosto;

: 31 agosto; Starfield : 6 settembre;

: 6 settembre; Mortal Kombat 1 : 19 settembre;

: 19 settembre; Cyberpunk 2077: Phantom Liberty : 26 settembre;

: 26 settembre; Forza Motorsport : 10 ottobre;

: 10 ottobre; Assassin's Creed: Mirage : 12 ottobre;

: 12 ottobre; Alan Wake II : 17 ottobre;

: 17 ottobre; Marvel's Spider-Man 2 : 20 ottobre;

: 20 ottobre; Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name : 9 novembre;

: 9 novembre; Hogwarts Legacy (Nintendo Switch): 14 novembre;

(Nintendo Switch): 14 novembre; Avatar: Frontiers of Pandora: 7 dicembre;

Un elenco davvero nutrito, senza contare tantissime altre produzioni in arrivo da qui alla fine dell'anno, tra Lies of P, Alone in the Dark, Pikmin 4, Exoprimal, Cities Skylines 2, Persona 5 Tactica, Indie del calibro di Sea of Stars e dell'attesissimo Hollow Knight: Silksong, ancora privo di una data di lancio definitiva.

E voi quali videogiochi state aspettando per i prossimi sei mesi del 2023?