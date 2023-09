Starfield merita davvero? Le nostre impressioni dopo 40 ore tra le stelle

Il nostro Alessandro Bruni non è ancora pronto ad emettere un giudizio su Starfield, ma ciò non significa che non ha nulla da dire al riguardo. Dopo oltre quaranta ore trascorse a navigare tra le stelle e saltellare di pianeta in pianeta, è pronto a condividere con voi tutte le sue impressioni preliminari.

Mentre continua a lavorare alla recensione completa di Starfield, Alessandro s'è ritagliato un paio d'ore per raccontare a tutti gli spettatori del canale Twitch di Everyeye le sue impressioni dopo 40 ore di gioco. Da quanto ha avuto modo di apprezzare, l'epopea di Bethesda si è presentata al varco con un'offerta ludica colossale, capace di intrappolare il giocatore in un dedalo di missioni, attività secondarie e piacevoli diversioni, esattamente come le altre opere dello studio. Risultando figlio di queste ultime, in ogni caso, Starfield sembra presentare anche alcune limitazioni, derivanti da dinamiche datate e una struttura di gioco che non riesce a stare dietro alle ambizioni volumetriche della produzione.

Nonostante questi limiti, Alessandro conserva una sana dose di ottimismo, aspettandosi un risultato finale superiore alla somma delle singole parti. Potete ascoltare tutto ciò che ha da dire (che è tanto, anche se non si tratta di una recensione) guadando la replica allegata in calce a questa notizia. Se non ne avete ancora abbastanza, oppure desiderate una versione più corta, sappiate che tra le nostre pagine potete trovare anche la pre-recensione di Starfield.