Starfield è il quinto miglior lancio del 2023 in Europa

Starfield è diventato, a due settimane dal lancio, il quinto gioco con il miglior debutto del 2023 in Europa nonché la nuova IP venduta più velocemente dell'anno. Un buon risultato dunque per il videogioco Bethesda, disponibile su PC e Xbox, anche su Game Pass sin dal lancio.

Starfield ha venduto meglio di Resident Evil 4 Remake e Final Fantasy 16 nella settimana di lancio ma cede il passo di fronte a colossi come Hogwarts Legacy, Diablo 4, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Star Wars Jedi Survivor, che registrano vendite superiori nella Week 1.

Giochi più venduto in Europa nel 2023 (prima settimana)

Hogwarts Legacy (Warner Bros) Diablo 4 (Activision Blizzard) The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (Nintendo) (download digitali esclusi) Star Wars Jedi Survivor (EA) Starfield (Microsoft) Resident Evil 4 (Capcom) Final Fantasy 16 (Square Enix) F1 23 (EA) Dead Island 2 (Deep Silver) NBA 2K23 (2K Games)

La scorsa settimana invece Starfield è stato il gioco più venduto in assoluto in Europa (vendite fisiche e download digitali), seguito da NBA 2K23 e Titanfall 2 di Electronic Arts. Quarto posto per GTA V seguito da Red Dead Redemption 2, Need for Speed Heat, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Hogwarts Legacy, FIFA 23 e Sid Meier's Civilization 6.