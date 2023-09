Starfield: migliori mod per la personalizzazione da installare subito su PC

Starfield è appena uscito (avete letto la nostra recensione di Starfield?) ma ci sono già decine di mod di ogni genere per la space opera di Bethesda. Noi siamo andati a curiosare sui siti di mod per proporvi una selezione di file di modifica dedicati alla personalizzazione, magari non sempre utili ma sicuramente originali.

Attenzione, qui non troverete mod tecniche come la mod per il aggiungere il supporto DLSS 3 a Starfield o altri file per migliorare il comparto tecnico, per questi contenuti arriverà un secondo approfondimento nei prossimi giorni, per il momento abbiamo deciso di concentrarci sulle mod più divertenti per Starfield.

Phil Spencer Flashlight

Phil Spencer Flashlight è una mod epica, semplicemente dopo averla installata vedrete il faccione di Phil Spencer proiettato ovunque quando accendete la torcia. Niente di più e niente di meno. Sicuramente divertente... utile? Magari non troppo.

DualSense PS5 Icons

Starfield non è uscito su PS5 ma DualSense PS5 Icons viene incontro proprio a tutti coloro che sentono la mancanza del DualSense, rimpiazzando le icone dei pulsanti Xbox con quelle del controller PlayStation. Se avete nostalgia dei bottoni triangolo, quadrato, cerchio e croce, il problema è risolto.

Colorful Starfields

Le stelle sono tante, milioni di milioni... in Starfield ancora di più, effettivamente. Questa mod (trovate Colorful Starfields su NexusMods) si occupa solamente di rendere più brillanti i colori delle stelle. Vero, non serve a molto, ma l'effetto è davvero suggestivo.

The Eyes of Beauty Starfield Edition

Gli occhi, chico, non mentono mai. E questa mod (scaricate qui The Eyes of Beauty) si occupa proprio di rendere gli occhi dei personaggi più vivi e brillanti grazie ad una nuova selezione di texture per l'iride, da aggiungere alle opzioni già disponibili nell'editor.

StarUI Inventory

Come si intuisce dal nome, StarUi Inventory per Starfield aggiunge nuove opzioni per personalizzare e ordinare meglio la schermata dell'inventario, in questo modo avrete sempre tutto sotto controllo secondo i vostri gusti e necessità. La mod è anche tradotta in italiano, davvero impossibile chiedere di più, non trovate?