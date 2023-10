Starfield, nuovo 'miracolo' dei modder: arrivano le stazioni spaziali personalizzate!

Prendendo spunto dalle stringhe di codice emerse dopo la scoperta del grosso bug di Starfield sulle stazioni spaziali, la scena dei modder ha sfruttato a proprio vantaggio i file inattivi della space opera per estendere ulteriormente le già enormi possibilità di personalizzazione offerte dal GDR sci-fi di Bethesda.

L'artefice di questo nuovo progetto fan made è Vex, un programmatore indipendente che sta calamitando le attenzioni dei frequentatori del portale di NexusMods grazie a un'espansione amatoriale che introduce l'editor di stazioni spaziali.

La mod di Vex ha già incontrato il favore degli oltre 1.200 utenti che ne hanno effettuato il download gratuito, merito del sistema escogitato dal creatore di contenuti per portare l'editor standard delle astronavi 'verso l'infinito e oltre'. L'interfaccia adottata da Vex è infatti la stessa dell'editor utilizzato da Bethesda per consentirci di potenziare, integrare e sostituire i moduli alle navicelle spaziali, ma con l'aggiunta di nuovi elementi modulari che permettono agli utenti di creare le proprie stazioni orbitanti customizzate.

Come facilmente prevedibile, l'espansione fan made di Vex presenta diverse limitazioni e numerosi bug, ma il lavoro svolto dal modder lascia comunque intravedere le grandi potenzialità di uno strumento che, se implementato in via ufficiale da Bethesda nel ricco piano di supporto post-lancio di Starfield tra Update e Patch, potrebbe regalare tante soddisfazioni agli esploratori del Campo Stellare. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate il nostro speciale sulle 5 migliori mod di Starfield per potenziare grafica, gameplay e inventario.