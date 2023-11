Starfield: una mod porta le texture originali in 4K e migliora la resa delle superfici

La community di Starfield continua a sfornare aggiornamenti amatoriali con cui il gioco viene ulteriormente perfezionato per rispondere ai feedback dei videogiocatori della space opera di Bethesda. A questo giro, il modder XilaMonstrr ha creato una Texture Pack che migliora la qualità di quasi tutte le superfici delle strutture architettoniche.

Starfield conta numerosissime mod, come ad esempio una patch non ufficiale creata per far sì che le superfici riflettenti tengano conto delle sorgenti luminose dinamiche, ma questo specifico aggiornamento ha l'obiettivo di migliorare la resa di edifici e strutture nel gioco.

In particolare, la Texture Pack apporta modifiche massicce a Starfield, con la bellezza di 12 GB di peso, migliorando tutte le texture e portandole a una qualità di 4K rispetto alla risoluzione 1K (o talvolta 512) delle originali.

Il perfezionamento delle texture è avvenuto usando strumenti basati sull'IA (quali chaiNNer e ESRGAN), pur preservando lo stile dell'opera spaziale. Il risultato è una resa grafica delle texture ad elevato livello di dettaglio.

Vi ricordiamo che al momento il supporto ufficiale alle mod di Starfield non è ancora disponibile, ma Bethesda ha già dichiarato che il team di Starfield sta lavorando per introdurlo su PC e console all'inizio del prossimo anno in una maniera simile a quanto già fatto con Skyrim e Fallout 4.