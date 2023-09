Starfield: mod rimpiazza lo splash screen di Bethesda con l'intro di PlaySation Studios

In linea di massima, le mod di un gioco nascono per soddisfare delle esigenze. In questo caso, qualcuno ha sentito l'esigenza di creare un aggiornamento amatoriale che all'avvio di Starfield sostituisse lo splash screen di Bethesda in favore dell'intro di Playstation Studios.

Possiamo forse desumere che l'autore della mod abbia così voluto esprimere il suo dissenso per l'esclusiva della space opera di Bethesda, che rimane fuori dall'ecosistema di Playstation. Nel frattempo, Starfield ha stabilito un nuovo record di giocatori su Steam, superando anche Skyrim.

La mod ha suscitato una certa ilarità nella community ed è altamente probabile che, più che come una forma di protesta, nasca come una forma di goliardia. Certo è che, in termini di utilità, non si può dire che aggiunga una funzionalità di rilievo al gameplay. Forse, però, riuscirà a strapparvi una risata, che male non fa.

Peraltro, a questo proposito, Bethesda ha confermato di recente che sarà garantito supporto alle mod di Starfield nel 2024 (chissà se anche a questa).

Anche Tom Warren, Senior Editor presso The Verge, ha dedicato all'argomento un tweet sul proprio account (lo trovate in fondo a questo articolo) e, alla domanda di un commentatore che un po' spaesato chiede "Perché?", risponde con la sua tipica ironia: "Magari migliora i punteggi delle recensioni".