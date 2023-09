Starfield e le mod su Xbox Series X|S: quando arrivano e come funzionano

L'espansione di Starfield con il primo Hotfix e le Major Patch passerà anche per il supporto ufficiale alle mod, tanto su PC quanto su Xbox Series X|S. A tal proposito è intervenuta nuovamente Bethesda per fornire degli importanti chiarimenti sui tempi di lancio e sul funzionamento delle mod su console Xbox.

Nella lettera aperta pubblicata dal team social di Bethesda Game Studios per elencare le migliorie, aggiunte e ottimizzazioni dei primi aggiornamenti post-lancio di Starfield, i ragazzi al seguito di Todd Howard hanno precisato che "stiamo lavorando per introdurre il supporto ufficiale alle mod (Creazioni) su PC e console. Il sistema funzionerà in modo simile a quello che abbiamo fatto in passato con Skyrim e Fallout 4. Il lancio del supporto completo per le mod di Starfield è previsto all'inizio del prossimo anno".

Bethesda conferma perciò il ritorno delle Creazioni, un sistema che ha consentito a tutti gli utenti console di Skyrim e Fallout 4 di ampliare il già enorme perimetro ludico, grafico, narrativo e contenutistico dei due GDR open world con tantissime mod gratuite.

Gli sviluppatori statunitensi sono però consapevoli del gran lavoro che la scena dei modder sta già portando avanti su PC e, per questo, rende omaggio ai tanti appassionati che si stanno cimentando in queste espansioni fan made spiegando che "sappiamo che la community PC è già molto attiva con le mod, vi ringraziamo per l'impegno e vi esortiamo a condividere ogni feedback per aiutarci a migliorare il supporto ufficiale alle mod. La creazione e la condivisione di contenuti personalizzati è una componente fondamentale dei nostri giochi e sarà sempre una parte vitale di ciò che siamo, perciò adoriamo vedere la community così impegnata su Starfield".