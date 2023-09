Starfield tra modalità Performance, 60fps e VRR: le ipotesi di Digital Foundry

Nella tech review di Starfield a cura di Digital Foundry, il noto collettivo di giornalisti condivide delle interessanti riflessioni sulla possibile introduzione di una modalità Performance su Xbox Series X|S.

Nell'articolo di approfondimento che accompagna la video recensione di Starfield da parte di DF, il giornalista John Linneman conclude la sua disamina tecnica sul GDR spaziale di Bethesda Game Studios spiegando come "la complessità grafica del gioco, e il suo pesante carico sulla CPU, suggeriscono che il frame cap impostato a 30fps su console Xbox sia stato un approccio giusto, almeno per il lancio. Ma forse c'è ancora margine per una modalità Prestazioni che consenta, almeno, l'utilizzo del VRR... e non mi sorprenderei se questa dovesse essere aggiunta in un secondo momento".

A chi ci segue, ricordiamo che il VRR (Variable Refresh Rate) è una tecnologia che sincronizza la frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo con il numero di fotogrammi generati dalla GPU attraverso lo standard HDMI 2.1 (ma con supporto anche su HDMI 2.0). Nel caso della modalità Performance di Starfield su Xbox Series X|S teorizzata da DF, il suo utilizzo su di un monitor o TV compatibile dovrebbe contribuire a rendere ancora più fluido il gameplay.

Per funzionare in maniera ottimale, però, il VRR necessita di un intervallo di frequenze compreso tra i 40 e i 120Hz: le attuali versioni per console Xbox di Starfield che girano a 30fps, di conseguenza, non trarrebbero alcun beneficio dall'introduzione del VRR, da qui la necessità (ad oggi puramente teorica) di un nuovo preset grafico.

A prescindere dai discorsi legati all'adozione del VRR e di tecnologie supplementari come quella del Low Framerate Compensation (LFC), per Bethesda sarebbe sufficiente introdurre una modalità Performance con framerate medio tra i 40 e i 60fps per poter garantire un'esperienza di gioco più fluida e responsiva agli esploratori della space opera di Todd Howard. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sui primi easter egg di Starfield scoperti dai fan.