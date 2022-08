Starfield e i bug di lancio: i modder si stanno già attrezzando con la Community Patch

Pur senza avere ancora accesso al nuovo Creation Engine e ai suoi strumenti di sviluppo, i modder storici di Fallout e The Elder Scrolls si stanno già organizzando per la Community Path di Starfield.

Attraverso le pagine di ModdingWiki, gli sviluppatori amatoriali che hanno maturato una grande esperienza con gli strumenti del Creation Engine spiegano infatti di voler portare avanti il progetto della Starfield Community Patch "come sforzo collettivo per correggere bug, errori e altre incongruenze presenti nel gioco. Ciò include errori di battitura, refusi nelle traduzioni e altri aspetti che potrebbero passare inosservati agli sviluppatori".

L'intento dei curatori della Community Patch di Starfield, quindi, non è quello di aggiungere funzionalità, oggetti o caratteristiche inedite all'esperienza di gioco offerta dalla "versione base" del GDR sci-fi di Bethesda, ma di smussare gli angoli vivi del codice per chiudere exploit, risolvere problemi nella progressione delle missioni e introdurre degli "attributi mancanti" come tag, segnalini per la mappa e quant'altro possa essere sfuggito agli sviluppatori al seguito di Todd Howard.

