Starfield: il modder del DLSS3 guadagna quasi 50 mila euro al mese

Starfield è arrivato sul mercato fregiandosi di una partnership esclusiva con AMD: tradotto, per gli utenti della sponda NVIDIA il nuovo gioco di Bethesda non supporta nativamente il DLSS 3.0, tecnica avanzata di super sampling che sfrutta il deep learning per incrementare la risoluzione salvaguardando le prestazioni.

Come ogni gioco Bethesda che si rispetti, in ogni caso, anche Starfield supporta le mod, alcune delle quali permettono di attivare il DLSS 3.0 nonostante non sia previsto nativamente dagli sviluppatori. Tra quelle attualmente disponibili citiamo la mod DLSS 3 gratuita di LukeFZ e la mod Starfield Upscaler FG a pagamento del modder PureDark.

La più quotata, attualmente, risulta essere proprio quella a pagamento di PureDark, che giusto ieri si è aggiornata alla versione Beta 04. La mod è così efficace che sta convincendo un numero molto elevato di persone a sborsare del denaro pur di utilizzarla: sono ben 9.880 le persone attualmente iscritte al Patreon di PureDark, un numero che continua a crescere a vista d'occhio. Considerato che il contributo minimo per abbonarsi è di 5 euro mensili, con un semplice calcolo possiamo affermare che il modder sta incassando quasi 50 mila euro al mese... mica male!

C'è da dire che l'attività di PureDark non è certamente cominciata con Starfield. Il modder ha all'attivo anche molte altre mod basate su DLSS3, DLSS2, FSR2 e XeSS per giochi come Red Dead Redemption 2, The Last of Us Part I, Skyrim e Fallout 4, ma è sicuramente stata la mod DLSS 3.0 di Starfield a far schizzare la sua popolarità alle stelle.

Ciò ha aperto anche diverse discussioni in rete. Oltre a blindarla dietro una sottoscrizione a pagamento, PureDark ha anche protetto la sua mod con un DRM, una misura che qualcuno ha giudicato eccessiva. Su Reddit un utente ha descritto le mod a pagamento con DRM come un cancro per la comunità dei gamer, mentre qualcun altro è persino arrivato a crackarla per distribuirla gratuitamente senza il permesso di PureDark. A chi invece reputa incredibile il quantitativo di denaro che sta incassando il modder, viene fatto notare che è stato proprio il director Todd Howard a consacrare il modding come una vera e propria carriera, più che un semplice hobby.