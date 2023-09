Starfield, Modder scatenati: il primo Script Extender è già disponibile

Cominciata in grande stile con l'abilitazione del DLSS 3 su Starfield, l'attività dei Modder sul nuovo titolo di Bethesda prosegue a pieno ritmo, nonostante il gioco non abbia ancora celebrato il proprio day one ufficiale.

Attualmente in Accesso Anticipato per coloro che ne hanno acquistato le edizioni da collezione, il GDR sci-fi diverrà sarà infatti disponibile a partire da mercoledì 6 settembre. In vista dell'appuntamento, i Modder hanno comunque già raggiunto un importante traguardo. Sin da ora, gli amanti delle Mod hanno infatti accesso allo Starfield Script Extender.



Pubblicato sui lidi di Nexus Mods, lo strumento consente di installare e attivare in Starfield anche Mod molto articolate e ambiziose. Lo Script Extender si caratterizza dunque come uno strumento indispensabile per coloro che hanno intenzione di personalizzare in maniera massiccia l'esperienza confezionata dagli sviluppatori di casa Bethesda.



La prima versione del tool ideata dalla community è al momento disponibile per il download su Nexs Mods, al seguente link, e risulta compatibile con la versione Steam del gioco.

Il mondo e le potenzialità di Starfield sono ormai pronti a mostrarsi in azione, con poche ore a separare il pubblico dallo sbarco della nuova IP su PC, Xbox Series X|S e catalogo Xbox Game Pass.