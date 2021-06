Starfield gratis dal lancio su Xbox Game Pass: gli artwork leak mostrano i mondi alieni

A margine dell'attesissimo Xbox & Bethesda Showcase dell'E3 2021 che ha svelato la data d'uscita di Starfield, in rete sono apparsi diversi artwork che mostrano i mondi alieni da esplorare nel prossimo, ambizioso GDR sci-fi in esclusiva su PC e Xbox Series X/S.

I bozzetti preparatori comparsi in rete mostrano in anteprima il lavoro svolto dagli autori di The Elder Scrolls e Fallout per immergerci nelle atmosfere fantascientifiche di questa ambiziosa proprietà intellettuale, consentendoci così di immaginare l'aspetto delle ambientazioni che faranno da sfondo al viaggio intergalattico che ci attende il prossimo anno.

La prima infornata di artwork leak di Starfield ritrae giungle rigogliose, megalopoli scintillanti, insediamenti costruiti su oceani alieni, grotte imperscrutabili e canyon desertici con creature disposte a tutto pur di difendere il proprio nido. Trovate gli artwork trapelati in rete nei tweet in calce alla notizia.

La commercializzazione di Starfield è attesa per l'11 novembre 2022: il prossimo kolossal sci-fi degli autori di TES V Skyrim, come svelato nel corso dello spettacolo digitale approntato dal Team Xbox e Bethesda per l'E3 2021, sarà disponibile su PC e in esclusiva console su Xbox Series X e Series S, con lancio immediato nella ludoteca digitale di Xbox Game Pass.