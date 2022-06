Starfield si mostra nel primo video di gameplay! Armi, storia, NPC, editor e tanto altro!

In coda all'Xbox & Bethesda Showcase, Todd Howard è salito sul palco per presentare finalmente il gameplay di uno dei giochi più attesi della generazione: parliamo ovviamente di Starfield

La presentazione del GDR sci-fi ha offerto ciò che i videogiocatori attendevano da tempo, ossia una panoramica dell'universo di gioco e del gameplay. Tutto comincia su Kreet, la luna di Anselon, nel 2330: dopo essere atterrato con la propria navicella spaziale, il giocatore esplora un panorama all'apparenza desertico assieme ad un companion robot. Il filmato di gameplay conferma la doppia telecamera in prima e terza persona (in pieno stile Bethesda), offre uno sguardo all'HUD e accompagna alla scoperta della vegetazione, dei minerali e delle creature che popolano il luogo. Spazio poi ad una serie di sparatorie all'interno di un laboratorio di ricerca, dove il giocatore ha potuto sfoggiare il proprio arsenale per sconfiggere una serie di nemici umani.

La seconda parte della presentazione ha offerto un assaggio della storia, dei personaggi non giocanti, dei luoghi del nuovo universo sci-fi dipinto da Bethesda, del potente editor del personaggio e del sistema di costruzione della nave spaziale, la quale potrà essere liberamente pilotata e condotta in combattimento nello spazio, sia in prima che in terza persona. Todd Howard ci ha infine lasciato fornendoci un assaggio della grandezza dell'universo di Starfield e dandoci appuntamento al 2023 su Xbox, PC e Cloud, con ingresso immediato in Xbox Game Pass.

"Bethesda Game Studios non vede l'ora di far vivere questa esperienza ai giocatori", ha affermato Howard. "Realizzarla è stato un viaggio incredibile per tutti noi, ma sappiamo che questo è solo l'inizio, perché il vero viaggio inizierà solo insieme a voi giocatori". Trovate l'intera presentazione di Starfield in cima a questa notizia, buona visione!