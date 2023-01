Nuovo evento Bethesda a marzo per un rumor: quali giochi verranno mostrati?

Manca ormai un solo giorno all'Xbox Developer_Update, un nuovo format targato Microsoft con cui la compagnia terrà aggiornata la community sui prossimi titoli in arrivo. Tra i protagonisti dell'evento avremo Redfall di Arkane Studios, Forza Motorsport di Turn 10, ma non l'attesissimo Starfield in via di sviluppo presso Bethesda Softworks.

Bethesda e Microsoft hanno già precisato che Starfield sarà mostrato con un evento separato, e che la sua data di lancio verrà rivelata presto ai giocatori che non vedono l'ora di partire per lo Spazio. Tramite le indiscrezioni del solito Tom Henderson, possiamo ora ipotizzare in quale periodo potremmo saperne di più sulla space opera di Todd Howard.

Stando a quanto dichiara il solito Tom Henderson tramite le pagine di Insider Gaming, Microsoft sta organizzando un nuovo evento dedicato a Bethesda per i primi giorni di marzo. Basandosi su quanto dichiarato dalle suo fonti, il leaker ha specificato che l'evento sembrerebbe essere indirizzato soltanto alla stampa, che potrebbe verosimilmente prendere visione di una build pre-lancio di Starfield. Tuttavia, le voci parlano sinora soltanto di Redfall e The Elder Scrolls Online, e non vi è menzione esplicita del titolo Sci-Fi. Non è ancora del tutto chiaro, inoltre, se si tratterà di un evento unicamente dedicato alla stampa o se invece potrà diventare uno showcase pubblico.



Henderson ha inoltre corroborato la tesi di Jez Corden di Windows Central, secondo cui Redfall sarà pubblicato su PC e Xbox Series X|S il 2 maggio. Chissà che anche lo shooter in salsa vampiresca non possa trovare spazio durante il vociferato evento di marzo.