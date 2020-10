Starfield: motore grafico rivisto e nuovo sistema di animazioni? Ne parla uno sviluppatore

Stando a quanto emerso grazie al curriculum di uno sviluppatore, Starfield potrà contare su un motore grafico migliorato e su un sistema di animazioni completamente riprogettato per il nuovo il kolossal sci-fi.

La notizia è emersa grazie al profilo Linkedln di Eric Braun, Senior Programmer di Bethesda Game Studio, che ha descritto in maniera dettagliata il lavoro svolto in questi ultimi anni. Lo sviluppatore ha infatti affermato: "Per Bethesda, mi sono occupato di riscrivere l'Havok Behavior con un sistema di animazioni personalizzate per Starfield e per i futuri giochi per console di Bethesda. Il sistema supporta l'editing basato sui grafici, monitoraggio live, strumenti per il rewind delle animazioni di gioco, il Predicitive Foot ik con ridimensionamento e tracciamento, compressione di alta qualità e un livello di performance molto alto".

Insomma, se le informazioni si rivelassero fondate, Bethesda ha in serbo un motore grafico pesantemente rivisto in funzione della next-gen a partire da Starfield. Nel frattempo la recente acquisizione dello studio da parte di Microsoft ha sollevato molte discussioni: in una di queste Phil Spencer ha parlato di The Elder Scrolls 6 e della possibilità che il gioco possa diventare un'esclusiva per Xbox.