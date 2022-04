Starfield: il motore è pessimo da usare, troppi contenuti sono un problema per il team?

Nelle scorse ore sul forum di ResetERA è scomparso un post di tale Hevy008 che sin da subito si è presentato come ex dipendente di Bethesda al lavoro su Starfield, riportando varie dichiarazioni sullo stato dei lavori del progetto.

Hevy008 ha dichiarato che Bethesda è un ottimo luogo di lavoro, un posto sicuro e dove si lavora con molta tranquillità e senza particolari problematiche, tuttavia non mancano le critiche a Starfield, con il team che si starebbe scontrando con varie problematiche legate allo sviluppo, in particolare per quanto riguarda i voli nello spazio, inoltre la fonte dichiara che "probabilmente ci sono troppi contenuti" e questo rende difficile e laborioso trovare e risolvere bug e far funzionare tutto alla perfezione.

Il motore grafico viene definito "una porcheria da utilizzare", non ci sono però altri dettagli a supporto di queste dichiarazioni. Inoltre sembra che Bethesda pubblicherà una beta questa estate e in base al feedback ricevuto deciderà se pubblicare Starield a novembre o rimandarlo al 2023.

Le solite sparate da un finto leaker e insider? In realtà non proprio, perché sulla questione è intervenuto anche Jason Schreier, il quale ha confermato che Hevy008 è effettivamente chi dice di essere, ovvero un ex dipendente di Bethesda impegnato su Starfield. L'account di Hevy008 su ResetERA è stato cancellato dopo aver pubblicato il post.

Ovviamente il fatto che Hevy sia davvero un ex membro di Bethesda Game Studios non conferma che quanto riportato sia vero, la fonte potrebbe non essere a conoscenza di molti dettagli e i problemi citati potrebbero essere stati risolti, del resto Hevy non fa più parte del team da molti mesi e lo stato del gioco è sicuramente cambiato in questo lasso di tempo.

Secondo altri rumor, Bethesda starebbe sviluppando un MMO di Starfield ma anche in questo caso nessuna conferma è giunta.