Starfield ha il multiplayer o è solo single player?

Starfield si prepara ad intrattenere tutti gli appassionati di Action/RPG a partire dal 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series X/S. Il kolossal sci-fi di Bethesda promette di offrire un'avventura single player lunga e piena di epicità. Ma ci saranno anche elementi multiplayer?

La risposta è negativa: Starfield non avrà alcun tipo di elemento pensato per il multigiocatore su PC o Xbox, competitivo o cooperativo che sia, e si tratterà di un'esperienza completamente votata al single player. Bethesda ha concentrato tutti i suoi sforzi e le sue risorse per dare vita ad un'avventura che potesse tenere incollati allo schermo gli amanti del genere e della fantascienza, dando vita ad un universo enorme con migliaia di pianeti da esplorare e tantissime realtà con cui interagire, lasciando ampio spazio alla narrativa ed includendo anche un editor che permetterà agli utenti di potersi letteralmente sbizzarrire con gli innumerevoli elementi di personalizzazione per il proprio personaggio così come per la propria nave spaziale.

Il multiplayer in via ufficiale sarà dunque totalmente assente all'interno di Starfield, tuttavia non è da escludere che, almeno su PC, i modder possano trovare sorprendenti soluzioni per implementare funzioni multigiocatore andando così ad arricchire l'esperienza offerta dalla produzione Bethesda. Per ulteriori approfondimenti, nel frattempo, potete leggere il nostro speciale su Starfield con tanti approfondimenti sulla nuova esclusiva Microsoft.

