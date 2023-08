Starfield e i muri invisibili sui pianeti: gli ultimi rumor preoccupano i fan

Ignorando del tutto l'arresto del leaker di Starfield, finito in manette giusto qualche ora fa, i giocatori che sono riusciti a procurarsi una copia del gioco Bethesda stanno diffondendo nuove informazioni tramite i social.

Una di queste sembrerebbe riguardare l'esplorazione dei pianeti e, nel caso in cui dovesse essere vera, andrebbe in conflitto con le recenti dichiarazioni di Pete Hines. Se da una parte il boss di Bethesda Softworks sostiene che i giocatori potranno liberamente esplorare l'intera superficie dei pianeti, un giocatore cinese che sostiene di essere in possesso del gioco afferma il contrario.

Più nello specifico, questo utente parla dell'esistenza di muri invisibili che nei quali ci si può imbattere nel corso dell'esplorazione dei pianeti. Se ciò trovasse conferma, però, non sarebbe un grosso problema per chi vorrà dedicarsi a lunghe passeggiate nello spazio: pare infatti che prima di poter incontrare queste barriere si debba camminare per un bel po' di tempo in aree spoglie. Secondo il giocatore cinese che ha diffuso queste informazioni, i muri si incontrano dopo circa 40 minuti di cammino.

Attenzione però, perché l'esistenza di questi muri non significa che i pianeti non siano liberamente esplorabili nella loro totalità, ma solo che è possibile caricarne una porzione alla volta. L'area in questione è una sorta di enorme cubo che viene caricato in base al posizionamento della navicella sul pianeta: questo significa che è sufficiente spostare il velivolo per continuare a muoversi. Insomma, non si tratterebbe di un grosso problema.



Secondo la testimonianza, riportata da Tom Henderson, il contatto tra il giocatore e questa barriera farebbe spuntare a schermo una finestra attraverso la quale decidere se tornare alla nave o raggiungere con il viaggio rapido un altro checkpoint del pianeta, così da caricarne un'altra porzione.

In attesa di scoprire se tali rumor siano fondati o meno, vi ricordiamo che la stessa software house ha invitato i giocatori a non fidarsi troppo di leak e congetture su Starfield, poiché potrebbero rivelarsi falsi o fuorvianti. Non a caso è già spuntato un tweet di Jez Corden che invita alla calma, poiché ritiene che tali informazioni siano parzialmente false e che, per motivi di embargo, non può dire altro.

