Starfield: nasce una petizione per chiedere il doppiaggio in italiano

Bethesda è stata chiara a riguardo: Starfield non avrà il doppiaggio, il protagonista dunque non parlerà durante i dialoghi, una precisa scelta degli sviluppatori che però non sembra aver convinto del tutto la community, tanto che in queste ore è stata lanciata una petizione per chiedere il doppiaggio in italiano di Starfield.

La petizione aperta su Change.org mette subito in chiaro gli intenti della richiesta: "Chiediamo gentilmente la possibilita' di giocare il prossimo titolo di Bethesda "Starfield", completamente doppiato in Italiano. La mancanza del doppiaggio in Italiano si fara' davvero sentire all'interno del gioco, essendo abituati a fruire i vostri titoli nella nostra lingua. Questa mancanza andra' sicuramente ad intaccare la totale immersione nel mondo di gioco."

Al momento sono oltre 500 i giocatori italiani che hanno aderito alla petizione, difficile però che Bethesda possa cambiare idea a riguardo dal momento che come detto il protagonista non sarà doppiato durante i dialoghi. Quella degli sviluppatori è una scelta ben precisa per allontanarsi da quanto visto in Fallout 4 e ritornare alle origini di giochi come Fallout e The Elder Scrolls.

Starfield esce nel 2023 su Xbox Series X/S e PC, il gioco è ancora privo di una data di lancio precisa, si parla però di un debutto previsto idealmente nei primi mesi del prossimo anno.