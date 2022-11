Starfield è nato come esclusiva Xbox su richiesta di Microsoft

Starfield uscirà solo su PC e Xbox ma l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft non ha influenzato questa scelta dal momento che il gioco era già esclusiva console Xbox prima ancora che la casa di Redmond decidesse di comprare il colosso Zenimax.

A rivelarlo è Todd Howard, il quale ricorda come la sua compagnia abbia sempre avuto ottimi rapporti con Microsoft, sin dai tempi di Morrowind per Xbox:

"Lavoriamo con Microsoft sin dai tempi di Morrowind per la prima Xbox, ad un certo punto sono venuti da noi a chiederci un nuovo gioco per Xbox e per noi era ok. Siamo sviluppatori storicamente legati al PC e con l'arrivo di Xbox ci siamo spostati anche su console ma l'esclusiva di Starfield non è una novità assoluta per noi. Penso che PlayStation 5 sia una grande macchina e abbiamo realizzato molti progetti su PlayStation, tuttavia Morrowind è esclusiva console Xbox e Oblivion è stato esclusivo per tantissimo tempo, così come le espansioni di Skyrim sono uscite prima su Xbox."

Howard svela poi come la compagnia ha lavorato su tanti giochi "pensandoli sin dal principio come esclusive Xbox" e nel caso di Starfield l'assenza di una versione PS5 garantirà grandi benefici al gioco, in quanto il team potrà concentrarsi unicamente su una sole versione console anche grazie all'aiuto di programmatori, tecnici e ingegneri Microsoft a lavoro per supportare Bethesda Game Studios.