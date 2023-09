Starfield: 'Nessuna pressione extra dopo Redfall', assicura Xbox

Come confermato dalle prime recensioni di Starfield,la nuova opera di Bethesda si è dimostrata una produzione di grande valore, pronta a regalare soddisfazioni agli amanti di sci-fi ed Action/RPG. Per Microsoft si tratta di un'importante conferma dopo i risultati controversi registrati da Redfall lo scorso maggio.

Parlando appunto del mancato successo dell'opera Arkane Austin e come questo può aver influito sullo sviluppo di Starfield, ai microfoni di Gamesindustry il Chief marketing officer di Xbox, Jerret West, spiega che la tiepida accoglienza riservata a Redfall non ha comportato una maggiore pressione su Bethesda negli ultimi mesi di lavori sul loro kolossal spaziale. Questo comunque non toglie che gli sviluppatori avevano comunque grandi pressioni a prescindere sulle proprie spalle data la grande importanza del progetto.

"Quando penso a Starfield, non credo che Redfall abbia posto ulteriore pressione su di esso. Credo che Starfield avesse pressione a prescindere dato che Bethesda realizza una nuova IP RPG una volta ogni due decenni, dunque c'era naturali attenzioni attorno al progetto", spiega West, che prosegue: "Di sicuro lato marketing abbiamo perfezionato il nostro modo di pianificare e di essere precisi, oltre ad essere molto onesti ed aperti con la community su cosa è ma anche cosa non è Starfield. Abbiamo migliorato il nostro modo di pensare, anche se non so quanto la cosa sia legata a Redfall". Il Chief marketing officer conclude il suo pensiero dicendo che "quando pubblichi qualcosa come Starfield, ed è legata ad Xbox, la gente controlla tutto anche con la lente d'ingrandimento, pertanto elevate aspettative ed esami minuziosi ci sono sempre con questo tipo di giochi".

La nostra recensione in corso di Starfield vi offre intanto una prima, approfondita panoramica su ciò che l'opera Bethesda offre al pubblico, in attesa di leggere il nostro verdetto definitivo.