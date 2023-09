Starfield, Nexus Mods a favore della comunità LGBTQ+: rimossa la mod che elimina i pronomi

Starfield permette al giocatore di scegliere liberamente il proprio pronome, un dettaglio che ha fatto andare su tutte le furie uno streamer e che non è stato gradito da chiunque. Tanto è vero, che su Nexus Mods ha fatto capolino una mod che elimina del tutto questa possibilità in fase di creazione del personaggio.

La mod "No Pronouns" per Starfield ha rimosso l'opzione per i giocatori che permette di selezionare il pronome del proprio alter ego nel GDR Sci-Fi di Bethesda. La mod elimina del tutto l'opzione, anche se di fatto non si è obbligati ad utilizzarla.

In una mail inviata a Nexus Mods, è stato chiesto se le mod che rimuovevano pronomi e parti pro-LGBTQ+ fossero ben accette. Gli amministratori del portale hanno confermato che non lo sono, ed anzi il sito ha esortato i creatori di mod ritenute bigotte e transfobiche ad eliminare i propri account e visitare altri lidi se questo è il tipo di contenuto che desiderano creare.

"Ci riserviamo il diritto di ospitare, o non ospitare, qualunque contenuto desideriamo sul nostro sito", ha affermato Nexus Mods. "Non vogliamo ospitare mod che rimuovano la diversità da un videogioco. Se questo ti turba abbastanza da non voler più utilizzare il nostro sito, allora, francamente, la tua presenza qui non ci mancherà. Ti invito a utilizzare la funzione "Elimina account" nella pagina delle impostazioni dell'account", è quanto il sito ha avuto da dire all'autore della mod incriminata.

