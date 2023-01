Starfield forse non sarà al Developer Direct di Xbox, c'è da preoccuparsi per un rinvio?

Secondo alcuni leak, il 25 gennaio Microsoft terrà un Xbox Developer Direct, showcase che vedrà la presenza di giochi come Forza Motorsport, Redfall e Minecraft Legends, mentre Starfield sembra essere del tutto assente. C'è da preoccuparsi? Probabilmente no.

Jez Corden di Windows Central è stato il primo a parlare di questo evento e svelare la lineup giochi, rivelando che Starfield non sarà presente allo showcase, il giornalista tuttavia ha le idee chiare in merito e secondo lui il gioco di Bethesda sarà protagonista di un "Deep Dive" approfondito nelle settimane successive, probabilmente in un periodo più vicino al lancio.

Tuttavia, la notizia dell'assenza di Starfield dall'evento Xbox di gennaio ha rapidamente scaldato gli animi e in molti si sono riversati su Reddit e sui social network preoccupati per lo stato di salute del gioco Bethesda. C'è chi teme un rinvio e chi invece ipotizza la volontà del publisher di lanciare Starfield a sorpresa, una sorta di "Shadow Drop" come accaduto per il multiplayer di Halo Infinite ad esempio.

Vari insider, tra cui Benji-Sales, si dicono invece fiduciosi sul lancio di Starfield e non vedono un problema nella sua possibile assenza allo showcase Xbox. Benji-Sales ipotizza ad esempio un lancio a fine giugno e dunque potrebbe esser ancora presto per mettere in moto la macchina del marketing, che partirà presumibilmente in primavera.

Insomma, probabilmente Microsoft e Bethesda vogliono promuovere Starfield nel migliore dei modi e non con un trailer di pochi minuti pubblicato durante un evento digitale di media portata.