Starfield 'non è Disney World': Bethesda smonta le critiche sui pianeti deserti

Nel corso di un'intervista concessa da Ashley Cheng al New York Times, il Managing Director di Bethesda Game Studios ha risposto alle critiche sui pianeti disabitati di Starfield da esplorare nella space opera già disponibile in Early Access su PC e Xbox Series X|S.

L'esponente di Bethesda decide così di chiarire questo importante punto del lavoro svolto dal team di Todd Howard per concretizzare la visione di un universo NASApunk credibile, realistico e immersivo.

A tal proposito, Cheng spiega come "nell'esplorazione spaziale, non tutti i mondi visitabili dovrebbero essere come Disney World. C'è un aspetto fondamentale dei viaggi nello spazio ed è l'umiltà, ci si sente davvero piccoli di fronte alla vastità sterminata del cosmo. È una sensazione travolgente che accomuna tutti gli astronauti. Il fatto è che c'è si preoccupa del fatto che i pianeti vuoti siano noiosi... ma quando gli astronauti misero per la prima volta piede sulla Luna, anche lì non c'era 'niente', eppure di certo non si annoiavano".

Alle dichiarazioni di Cheng fanno eco le parole dello stesso Todd Howard: il Game Director spiega ai giornalisti del New York Times che "avremmo potuto realizzare un gioco con soli quattro pianeti e quattro grandi città. Ma non avremmo offerto la stessa senzazione che vogliamo restituire a chi esplora un universo con centinaia di pianeti. Per questo, il team si è assicurato di sviluppare un gioco con alcuni mondi relativamente spogli, in modo che i giocatori potessero provare quel senso di solitudine e stupore per la vastità del cosmo".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale sull'immenso viaggio interstellare di Starfield giocato per 40 ore.