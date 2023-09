Starfield, non solo Millenium Falcon: ricreato il Pelican di Halo ed altre navi iconiche!

L'editor del nuovo Action/RPG di Bethesda è talmente ampio che qualcuno lo ha usato per ricreare il Millenium Falcon di Star Wars in Starfield. Ma la fantasia dei giocatori non si ferma certo qui, dato che tante altre iconiche navi spaziali sono apparse ora tra i cieli di Starfield.

Attraverso Instagram l'utente SpectreX Gaming mostra tutto ciò che finora ha potuto realizzare con il sistema di personalizzazione del gioco, mostrando non solo la sua versione del celebre Millenium Falcon, ma anche di altre navicelle ancora, come la Milano dei Guardiani della Galassia di Marvel, il Pelican di Halo e persino la Bebop di Cowboy Bebop, tutte mostrate nel dettaglio attraverso delle brevi clip.

E SpectreX Gaming non si è certo fermato qui dato che ha riprodotto ulteriori navi sempre collegate al franchise di Star Wars, come l'X-Wing, l'Y-Wing e addirittura uno Star Destroyer in miniatura. Ed oltre ad essere piuttosto fedeli a livello visivo, tutti i velivoli spaziali sono anche pienamente operativi, con l'autore che li mostra in azione tra le stelle. Senza dubbio un'ulteriore conferma di quanto siano sconfinate le possibilità di personalizzazione date dall'ultima fatica di Bethesda, che permette di dare libero sfogo alla propria fantasia nei modi più disparati.

Nel frattempo Starfield fa il boom su Twitch, divenendo il gioco first-party visto visto di sempre sulla piattaforma superando altri pesi massimi come The Last of Us Parte II e God of War Ragnarok.