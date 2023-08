Tranquilli, Starfield non ha problemi di performance: parola di Digital Foundry

Tra i giochi più attesi nuova e imminente stagione videoludica, Starfield ha gli occhi dell'intera comunità addosso. Ciò lo rende oggetto di grandi attenzioni e, sovente, di critiche: in molte delle sue apparizioni in video, ad esempio, il gioco di Bethesda ha fatto storcere il naso a qualcuno per l'inconsistenza del framerate.

Agli occhi più attenti non sono sfuggite le incertezze del framerate presenti nei video di gameplay di Starfield condivisi da Bethesda fino ad oggi. Ciò ha fatto preoccupare non poco una frangia di videogiocatori, i quali temono, giustamente, che la versione di lancio non sia perfettamente stabile. Ben consci dei loro timori, gli esperti di Digital Foundry (che esattamente come noi hanno già messo le mani sul codice del gioco) hanno voluto tranquillizzarli spiegando che no, Starfield non ha problemi di performance.

La rassicurazione è arrivata nell'ambito del DF Direct Weekly #126 indirizzato ai supporter del progetto. In una clip condivisa pubblicamente su X (ex Twitter) è possibile sentire Richard Ledbetter affermare quanto segue: "Ogni volta che hanno mostrato Starfield, abbiamo notato che il materiale non appariva fluido. Ne abbiamo già parlato prima, i trailer avevano un sacco di jitter e ci siamo chiesti se fossero problemi di performance. La risposta è no. È un problema legato ai trailer, il gioco non ce li ha".

Le limitazioni imposte dall'NDA firmato con Bethesda non ha consentito agli esperti della redazione di approfondire la questione, dunque non sappiamo neppure a quale edizione del gioco si sono riferiti, ma le loro parole si rivelano più che sufficienti a tranquillizzare i videogiocatori preoccupati. Per fortuna tra pochi giorni tutti potranno provare con mano il gioco: l'uscita di Starfield è fissata per il 6 settembre su PC, Xbox Series X|S e Game Pass, oppure addirittura al primo settembre per tutti coloro che hanno preordinato le edizioni più prestigiose del gioco.