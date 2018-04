Starfield non sarà un gioco mobile e uscirà in autunno, secondo gli ultimi rumor

Nel corso della mattinata vi abbiamo parlato di alcuni recenti rumor che affermano che Starfield, titolo di Bethesda non ancora annunciato, sarebbe un gioco mobile. Ebbene, nelle ultime ore sono emerse nuove voci di corridoio che smentiscono questa ipotesi.

Un utente chiamato Potterson ha infatti affermato che Starfield verrà lanciato nel corso dell'autunno e non sarà un gioco mobile, suggerendo poi di attendere l'E3. Sebbene non ci sia modo di attestare la veridicità di queste dichiarazioni, vi facciamo presente che ResetEra ha una politica molto severa riguardo la condivisione di informazioni false. Il Community Manager del sito è dunque entrato in contatto con Potterson per verificare l'affidabilità delle sue affermazioni, e dopo aver svolto le ricerche di rito ha pubblicato il seguente messaggio: "Al momento gli amministratori non possono assicurare l'accuratezza delle parole scritte da Potterson in questo thread. Tuttavia, l'utente ha condiviso con noi alcune informazioni che suggeriscono che possa essere in grado di sapere quanto scritto nel suo post. Come sempre i membri di ResetEra si assumono la piena responsabilità di ciò che pubblicano".

Per conoscere la verità su Starfield, non possiamo fare altro che attendere l'E3 2018: la conferenza di Bethesda si terrà lunedì 11 giugno alle 03:30 del mattino (orario italiano).