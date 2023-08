Starfield non fa sconti: se fate i cattivi finite in prigione, proprio come in Skyrim

Le leggi sono una cosa seria, anche nei Sistemi Colonizzati dall'Unione Coloniale, l'enorme forza politica e militare che ha conquistato le stelle nell'universo di Starfield. Certe cose non sono consentite neppure nello spazio, per questo motivo Bethesda consiglia a tutti i giocatori di pensarci due volte prima di commettere un crimine.

Nel corso di una recente sessione di domande e risposte condotta su Discord, il Lead Quest Designer Will Shen e lo Studio Design Director Emil Pagliarulo hanno soddisfatto la curiosità dei giocatori confermando alcuni interessanti dettagli in merito a Starfield, inclusa la possibilità di essere multati o addirittura di finire in prigione come già accade in Skyrim.

Rispondendo ad un fan, Shen ha innanzitutto confermato che "sì, i giocatori potranno finire in prigione oppure pagare una multa dopo essere stati arrestati... o persino resistere all'arresto e provare a scappare". Pagliurulo, dal canto suo, ha spiegato che "i Sistemi Colonizzati di Skyrim sono più simili a Skyrim piuttosto che al Commonwealth di Fallout 4 da questo punto di vista. C'è la civilizzazione, c'è il governo e ci sono delle leggi. In un paio di occasioni abbiamo anche approfondito il tema dei crimini e delle punizioni nel nostro universo futuristico".

Il reale impatto di questo sistema sulla progressione del gioco potrà essere saggiato solamente al momento dell'uscita, che ricordiamo essere fissata per il 6 settembre su Xbox Series X|S, PC e Game Pass. In vista di quello che può tranquillamente essere considerato uno degli eventi più attesi dell'anno, Bethesda ha programmato una fase di preload per i 125 GB che comporranno il client di Starfield: il è previsto domani 17 agosto su PC e mercoledì 30 agosto su Xbox Series X|S.