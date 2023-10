Starfield non smette di espandersi: meteo 'dell'altro mondo' con la nuova mod!

Similarmente alle mod di Starfield che stravolgono interfaccia e inventario, c'è un'altra espansione amatoriale che sta spopolando sulle pagine di NexusMods ed è quella sviluppata da 'Ainsy' che introduce il meteo dinamico nell'esplorazione dei mondi alieni della versione PC del GDR sci-fi di Bethesda.

Il DLC amatoriale realizzato dallo sviluppatore indipendente promette di elevare l'esperienza grafica e ludica vissuta dagli esploratori spaziali che fanno la spola tra gli oltre mille pianeti di Starfield. La mod gratuita di Ainsy rende ancora più alieni i mondi del Campo Stellare dandoci l'opportunità di assistere con maggiore frequenza a violenti temporali, tempeste di sabbia, nevicate e altri eventi atmosferici 'insoliti'.

Il modder ha pensato inoltre di coinvolgere la community offrendo l'opportunità di intervenire sul meteo dei singoli pianeti e satelliti di Starfield per cambiare la tipologia, la frequenza e l'intensità degli effetti meteo. È proprio grazie al contributo dei fan che Ainsy ha recentemente aggiunto alla sua mod una versione 'realistica' che evita l'insorgere di effetti atmosferici 'eccessivamente' randomici come la neve nei biomi desertici o la pioggia sui mondi privi di atmosfera.

In calce alla notizia trovate il link al portale di NexusMods con tutte le indicazioni per scaricare e installare correttamente questa patch fan made che introduce il meteo dinamico e altri effetti atmosferici legati, ad esempio, ai cambiamenti della palette cromatica della stella in funzione del tipo di astro del sistema planetario esplorato. Nel caso ve lo foste perso, vi invitiamo a leggere questo speciale sul realismo e la scienza di Starfield tra ingegneria e videogiochi.