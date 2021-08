Starfield non uscirà su PS5, Aaron Greenberg e Pete Hines lo sottolineano ancora una volta

Recentemente Pete Hines e Aaron Greenberg hanno parlato della possibilità di continuare a vedere i giochi Bethesda su altre piattaforme al di fuori di Xbox e PC. Al momento non c'è una risposta concreta a questa domanda e si deciderà caso per caso, nonostante questo in molti hanno frainteso le parole di Hines.

Relativamente a Starfield in particolare secondo alcuni giocatori lo stesso Pete Hines avrebbe lasciato una porta aperta a possibili conversioni su PlayStation 5, mentre al momento il gioco lo ribadiamo è stato annunciato solamente per PC Windows e console Xbox.

In realtà le cose non stanno così e Greenberg è dovuto intervenire per chiarire la situazione, specificando ancora una volta come "Xbox Series X/S e PC saranno le uniche piattaforme ad ospitare Starfield, che sarà disponibile dall'11 novembre 2022 anche su Game Pass sin dal day one. Niente di tutto questo è cambiato o cambierà in futuro."

C'è poi chi ha chiesto a Hines se davvero abbia voluto suggerire l'arrivo di Starfield su PS5, una domanda al quale Pete ha risposto con una GIF piuttosto chiara ed esplicativa. La realtà al momento è che Microsoft deciderà in base alle situazioni le piattaforme di riferimento dei giochi Bethesda, come più volte comunicato anche da Phil Spencer in questi mesi.

Jeff Grubb ad esempio è sicuro che anche The Elder Scrolls 6 sarà esclusiva Xbox e PC, ma al momento non ci sono conferme in merito e il gioco non uscirà probabilmente prima di altri tre o quattro anni.