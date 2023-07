Starfield non sarebbe uscito nel 2023 se non fosse stato esclusiva Xbox, dice Bethesda

Bethesda aveva pianificato una versione PS5 di Starfield, successivamente cancellata dopo che la compagnia è entrata a far parte dell'ecosistema Xbox. Pete Hines di Bethesda ha rivelato che, non fosse diventato un'esclusiva Microsoft, molto probabilmente Starfield non ce l'avrebbe fatta ad esordire durante quest'anno.

Bethesda aveva già affermato in passato che potersi concentrare solo sulle piattaforme Xbox si è rivelato un grande beneficio per il team di sviluppo. Lo stesso concetto è stato ribadito dal vice presidente del reparto marketing e comunicazioni di Bethesda durante il processo riguardante l'acquisizione di Activision-Blizzard-King.

"Secondo me no, questo gioco non sarebbe uscito tra 9 settimane se avessimo supportato una piattaforma completamente diversa", ha affermato Hines, implicitamente facendo riferimento ad una ipotetica edizione per PlayStation 5 di Starfield.

Hines ha rivelato che il direttore esecutivo di Bethesda Game Studios, Todd Howard, ha definito Starfield un "gioco irresponsabilmente grande. Concentrarsi su un minor numero di piattaforme è stato un grande vantaggio per il team", ha poi concluso.

Discutendo più in generale dei benefici che comporta scegliere di pubblicare in esclusiva e non su quante più piattaforme possibili, Hines ha poi affermato: "[Lanciare i giochi su più piattaforme...] richiede più tempo, costa di più. È solo un rischio molto più grande a mio parere. Se arrivi su meno piattaforme, il tuo sviluppo diventa più snello. Deve solo funzionare nel miglior modo possibile su una console, su PC: un focus più ristretto aiuta sempre".

Questi vantaggi - rivela infine Hines - hanno giocato un ruolo fondamentale nell'accordo di esclusività a tempo di Deathloop con Sony PlayStation: è "letteralmente il motivo per cui ho raccomandato l'esclusività", ha dichiarato.