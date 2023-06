Starfield non è ancora uscito ma ha già ricevuto uno 0/10 su Metacritic

Nel corso dell'Xbox Showcase di Microsoft abbiamo assistito ad una vasta anteprima di Starfield, che ci ha permesso di dare uno sguardo più approfondito all'immenso universo Sci-Fi creato da Bethesda. Sebbene manchino ancora dei mesi all'uscita del gioco, qualcuno si è sentito in dovere di lasciare già una recensione su Metacritic.

La recensione in questione giunge da un utente che ha assegnato un sonoro 0/10 alla space opera diretta da Todd Howard. Non è ben chiaro per quale motivo sia stato possibile dare un voto al gioco con così tanto anticipo rispetto all'uscita, ed ovviamente quanto scritto da Joppsta360 non può essere preso sul serio.

L'utente sembra prendersela particolarmente con Bethesda in generale e con le pratiche commerciali dell'azienda. La compagnia sotto l'ala di Microsoft viene accusata di mancare di rispetto ai giocatori e di essere costantemente alla ricerca di nuovi modi per spillare denaro a discapito della qualità dei suoi prodotti videoludici. Si tratta di uno sfogo con un obiettivo poco preciso, e che sostanzialmente non prende nemmeno in considerazione Starfield come gioco in sé per sé.

Sebbene si possa dare davvero poco conto ad una recensione così fuori fuoco e pubblicata mesi prima del lancio di Starfield, a preoccupare è il sistema di Metacritic, che per qualche motivo ha consentito ad un utente di pubblicare una valutazione - positiva o negativa, poco importa - con così tanto anticipo.

